Говоримо з Володимиром Бугровим
В університеті Шевченка зараз навчаються студенти понад 60 країн. «І це є обов’язкова траєкторія для наступного розвитку університету», говорить проректор Володимир Бугров. За його словами, це не лише фінансові надходження, це промоція України, її освіти, культури у цілому світі – коли випускники повертаються у свої країни і розповідають про нашу країну і наш університет. «Найбільша популярність, звичайно, медицина – англомовна програма в Інституті біології та загальної медицини «General Medic». Там навчається дуже багато студентів з Індії, Ірану, Туреччини. В Інституті міжнародних відносин і в Інституті права навчається багато студентів з країн пострадянського простору – Азербайджан, Білорусь, Росія, а також студенти з Європи, особливо, на магістрських програмах міжнародного права. Студенти з Туркменістану обирають для себе спеціальності, пов’язані з майбутньою вчительською професією: фізика, математика, історія, географія. Китайські студенти обирають мовні спеціальності, а також фізику і математику», – розповів Бугров.
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