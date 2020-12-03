Говоримо з Володимиром Бугровим

Проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Шевченка Володимир Бугров розповів, як під час дистанційного навчання заохотити студентів до навчання та прищепити їм несприйняття такого явища як плагіат

В університеті Шевченка зараз навчаються студенти понад 60 країн. «І це є обов’язкова траєкторія для наступного розвитку університету», говорить проректор Володимир Бугров. За його словами, це не лише фінансові надходження, це промоція України, її освіти, культури у цілому світі – коли випускники повертаються у свої країни і розповідають про нашу країну і наш університет. «Найбільша популярність, звичайно, медицина – англомовна програма в Інституті біології та загальної медицини «General Medic». Там навчається дуже багато студентів з Індії, Ірану, Туреччини. В Інституті міжнародних відносин і в Інституті права навчається багато студентів з країн пострадянського простору – Азербайджан, Білорусь, Росія, а також студенти з Європи, особливо, на магістрських програмах міжнародного права. Студенти з Туркменістану обирають для себе спеціальності, пов’язані з майбутньою вчительською професією: фізика, математика, історія, географія. Китайські студенти обирають мовні спеціальності, а також фізику і математику», – розповів Бугров.

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