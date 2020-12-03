У Кореї дозволили відстрочку від армії зіркам K-pop

Південнокорейський парламент ухвалив закон, котрий дає дозвіл зіркам попсцени, зокрема учасникам гурту BTS, на відтермінування призову на військову службу до 30 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Загалом у цій країні всі чоловіки віком від 18 по 28 років зобов’язані служити у війську протягом 20 місяців. Досі право на відстрочку мали відомі спортсмени, актори та класичні музиканти. Тепер же це стосуватиметься і попзірок, котрі «досягли успіху в масовій культурі й мистецтві».

Відстрочку даватимуть за рекомендацією міністра культури.

Зазначається, що такі зміни стануть справжнім «подарунком» на день народження найстаршому учаснику популярного гурту BTS Джину, якому через декілька днів виповниться 28 років. За старими правилами він до кінця року мусив піти в армію.

Як повідомлялося, південнокорейський гурт BTS минулого тижня став першим корейським попгуртом, який отримав номінацію на «Ґреммі». Остання хітова пісня BTS Dynamite була номінована в категорії «Найкращий попдует/груповий виступ» разом з такими зірками, як Леді Гага та Тейлор Свіфт. Нещодавно BTS також увійшли в історію, як перший K-pop гурт, що посів перше місце в чарті Billboard 100.