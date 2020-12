Пішла у вічність зірка фільму Божевільний Макс

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив режисер і сценарист Тед Гейган у середу, 2 грудня.

Х'ю Кейс-Берн, що зіграв Несмертного Джо у фільмі "Божевільний Макс: Дорога люті", помер на 74 році життя.

"Х'ю Кейс-Берн, неоспіваний герой австралійського кінематографа, помер у віці 73 років. Я незмінно вражений тим, що він зіграв головного антагоніста - Різника - у фільмі "Божевільний Макс" 1979 року й основного антагоніста "Божевільний Макс: Дорога люті" в 2015 році - Несмертного Джо", - написав Гейган.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F