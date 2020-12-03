Пішла у вічність зірка фільму Божевільний Макс

Пішла у вічність зірка фільму Божевільний Макс

Укрінформ
Австралійський актор Х'ю Кейс-Берн, що зіграв Несмертного Джо у фільмі "Божевільний Макс: Дорога люті", помер на 74 році життя.

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив режисер і сценарист Тед Гейган у середу, 2 грудня.

Х'ю Кейс-Берн, що зіграв Несмертного Джо у фільмі "Божевільний Макс: Дорога люті", помер на 74 році життя.

"Х'ю Кейс-Берн, неоспіваний герой австралійського кінематографа, помер у віці 73 років. Я незмінно вражений тим, що він зіграв головного антагоніста - Різника - у фільмі "Божевільний Макс" 1979 року й основного антагоніста "Божевільний Макс: Дорога люті" в 2015 році - Несмертного Джо", - написав Гейган.

Довідково. Х'ю Кейс-Берн народився в Індії 18 травня 1947 року. Актор найбільш відомий за ролями в кінокартині "Божевільний Макс" (Mad Max, 1979) і її сиквелі "Божевільний Макс: Дорога люті" (Mad Max: Fury Road, 2015).

Крім того, Кейс-Берн зіграв у фільмі "Там, де мріють зелені мурахи" (Where the Green Ants Dream, 1984), а також виконав ролі в серіалах "Мобі Дік" (Moby Dick, 1998), "Далеко у Всесвіті" (Farscape, 1999-2003), "Галактична війна" (Farscape: The Peacekeeper Wars, 2004) та інших стрічках.

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