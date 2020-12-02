У Дніпрі на 15 локаціях зніматимуть сімейну новорічну комедію

У Дніпрі зніматимуть сімейну новорічну комедію. Її створення відбуватиметься за підтримки програми міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця».

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

“У жовтні завдяки активній позиції мера та програми «Культурна столиця» було оголошено третій додатковий етап конкурсу. Головною метою його проведення стала підтримка культурних напрямів, які особливо страждають у період пандемії. З авторкою проєкту-переможця конкурсу «Культурна столиця» міська рада й уклала договір”, – сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Також він додав, що для міста зйомки художнього фільму – це перспективний внесок до іміджу, туристичної привабливості, а також подальшого культурного розвитку.

“Раніше ми підтримували створення документальних фільмів, різних телевізійних проєктів, але щоб ішлося про художній фільм зі сценарієм, акторами, кастингами та кінозйомками, до сьогодні у нас не було таких проєктів. Тому ми раді, що творча група Contrabas video production береться за таку роботу. Маємо надію, що це буде перший крок у кіногалузь, адже наше місто достойне, щоб тут знімали фільми”, – зазначив керівник художньої ради при міському голові Григорій Гельфер.

Як повідомляється, жанр фільму – сімейна комедія. Робоча назва – "На Новий рік обіцяють сніг". Це історія головного героя, хлопчика Сашка, який має на меті здійснити власну мрію. Створенням стрічки займатимуться люди із великим досвідом у кіноіндустрії з Дніпра та Києва, застосують професійне обладнання.

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“Це перший ігровий проєкт, який ми знімаємо у Дніпрі. Нашим завданням є показати місто, його цікаві локації. Сподіваюся, що після того, як фільм буде готовий, Дніпром зацікавляться представники кіноіндустрії не тільки в Україні, а й з-за кордону. Фільм знімає професійна команда, дехто з них буде спеціально приїжджати сюди на зйомки. Крім того, ми залучатимемо місцеві таланти. Тож доки триває кастинг, у ньому можуть взяти участь актори або ті, хто, можливо, мріяв опанувати цю професію”, – розповіла авторка проєкту, режисерка, продюсерка Олександра Тесленко.

Відомо, що зйомки відбуватимуться на близько 15 локаціях у місті. Також організовано знімальний майданчик у павільйоні, що є унікальним для Дніпра.

“Наше місто дуже кінематографічне. Є велика кількість чудових локацій. Ми обрали найцікавіші, тож Дніпро буде показаний із найкращого боку. Після створення фільму ми будемо пишатися тим, що вони є саме тут. Цей проєкт дуже важливий та знаковий. Адже, як свідчить світова практика, розвиток кінематографічного напрямку сприяє розвитку туризму та допомагає залучати інвестиції”, – сказав продюсер фільму Руслан Тесленко.