Померла актриса, яка зіграла головну роль у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»

Пішла з життя актриса і режисер Ніна Іванова, яка зіграла головну роль у картині Одеської кіностудії "Весна на Зарічній вулиці", що була знята у Запоріжжі та стала одним із символів «відлиги».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Союз кінематографістів Росії.

«1 грудня 2020 р. на 87-му році після тривалої хвороби пішла з життя чудова актриса кіно, режисер Ніна Георгіївна Іванова», - йдеться у повідомленні.

Ніна Іванова народилася 6 січня 1934 року в Москві. Вперше вона знялася у кіно, коли їй було десять років. Закінчивши школу, Іванова вступила до медінституту. Режисер Одеської кіностудії Марлен Хуцієв покликав її зніматися у "Весну на Зарічній вулиці", побачивши в дипломному фільмі її подруги, студентки ВДІКу. Фільм, знятий у Запоріжжі, мав великий успіх і став одним із символів «відлиги».

На зйомках Іванова познайомилася з оператором картини Радомиром Василевським. Після закінчення зйомок вони одружилися. Іванова кілька років жила в Одесі, але потім розлучилася і повернулася в Москву.

Згодом вона закінчила режисерські курси й до кінця 1980-х працювала на Кіностудії імені Горького помічником режисера і режисером. У 90-х Іванова брала участь у створенні кількох випусків "Єралашу". Також вона працювала медсестрою в московській лікарні.

У 2014 році в Запоріжжі було встановлено пам'ятники двом головним героям "Весни на Зарічній вулиці", в тому числі Івановій.