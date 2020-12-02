Актора Єфремова у колонії посадять на карантин

Відомого російського актора Михайла Єфремова, засудженого за ДТП, що призвело до смерті, 2 грудня етаповано для відбування покарання до однієї з колоній Бєлгородської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс з посиланням на управління ФСВП по регіону.

Повідомляється, що після прибуття артиста буде поміщено в карантинне відділення на термін до 15 діб, де з засудженими проводяться "профілактичні, психолого-педагогічні, медичні, інформаційні та режимні заходи".

Після закінчення карантину спеціальна комісія розгляне питання про працевлаштування Єфремова.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участі Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого від отриманих травм помер. На момент аварії артист був п'яний.

3 вересня Єфремов у суді визнав вину, хоча раніше заперечував її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов у момент зіткнення знаходився на пасажирському місці.

8 вересня Прєсненський суд Москви засудив Михайла Єфремова до 8 років колонії. 22 жовтня Московський міський суд пом'якшив покарання, зменшивши термін на пів року.