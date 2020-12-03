3 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Прокла; що потрібно робити ввечері напередодні Введення та слідкуймо за словами.

Сьогодні святителя Прокла, єпископа Константинопольського. На Прокла треба було проклинати нечисть і спостерігати за погодою: якщо напередодні випадав сніг – то 3 червня буде дощовим. Коли ж сніг падав саме цього дня, а сороки ховалися під стріху, то через тиждень мала бути справжня хурделиця.

А ще ввечері напередодні свята Введення, яке відзначатиметься завтра, в деяких регіонах існувала традиція святити воду. Пізно ввечері йшли до того місця, де зливалися три річки, або ж набирали воду в трьох криницях і вдома перепускали її через вогонь. В народі вірили, що саме така вода є священною і вельми помічною від усіляких хвороб, нею можна відігнати недобрі сили, зокрема відьом, чи причарувати коханих. Воду зберігали у закритій ємності, особливо ж, якщо вода стояла в хаті протягом ночі.

З іменинами вітайте Григорія, Георгія, Тетяну, Олексія, Олександра, Арсенія.

18-19 місячні дні. Місяць у Раку. Маємо перебувати в стані рівноваги. Тим, хто схильний дратуватися з кожної дрібниці, вато тримати себе в руках і притримувати язик. З 1 по 6 грудня підвищені кар’єрні амбіції не зустрічають належної підтримки і розвитку. Сконцентруйтеся на родині й темі приватного. Пам’ятаймо про Меркурій у Стрільці – слідкуйте за словами, адже відомо, що воно не горобець, як вилетить, то такого може наробити, що й подумати страшно… Тож нехай ваше слово буде легким, натхненним, цілющим, лагідним, мирним і розумним. Яскравого четверга!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 році: -19,8; а найтеплішим у 1953 – +10,7.