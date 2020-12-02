Зірка «Початку» Елен Пейдж оголосила про свою трансгендерність

Голівудська актриса Елен Пейдж оголосила, що є трансгендером, і попросила називати її Еліотом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Інстаграмі зірки.

«Мені подобається бути трансом і бути квіром (представником сексуальної меншини - ред.)», - йдеться в заяві, яка підписана ім'ям Еліот.

У дописі не згадується, чи переносила знаменитість хірургічне втручання або гормональну терапію для зміни статі.

«Незважаючи на те, що я зараз глибоко щасливий і розумію, якими привілеями володію, я боюся. Я боюся вторгнення в моє життя, «жартів», ненависті і насильства», - йдеться в дописі.

Пейдж, який присвячує багато часу і сил боротьбі за права ЛГБТ після свого камінг-ауту в 2014 році, також пообіцяв боротися за права трансгендерів, частка самогубств серед яких на сьогодні доходить до 40%.

Актриса Елен Пейдж найбільше відома по головній ролі у фільмі «Джуно», за яку була номінована на «Оскар» і «Золотий Глобус». Серед її інших відомих робіт - ролі у фільмі «Початок» і двох частинах франшизи «Люди Ікс».

У 2014 році Елен Пейдж заявила про свою гомосексуальність. У 2018 році актриса одружилася з танцівницею Еммою Портнер.