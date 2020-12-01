Дикий театр створив проєкт «Нові шрами» про насильство під час карантину

Дикий театр створив проєкт «Нові шрами» про насильство під час карантину

Укрінформ
Театральний проєкт «Шрами», створений українським незалежним Диким театром спільно з ООН, покликаний переконати жінок у тому, що про насильство над ними можна і потрібно говорити.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила засновниця та директорка Дикого театру Ярослава Кравченко.

«Саме це і є дуже важливою дією театру. Часто людина зі своїми проблемами закривається, думає, що вона єдина, з ким це трапилося, що це лише до неї несправедливе життя чи доля, чи що це саме вона зробила неправильний вибір. А коли ти приходиш до театру і бачиш, що на сцені актриси розповідають твою історію – просто відкриваються очі, і ти розумієш, що не одна така, і більше не треба мовчати», - наголосила вона.

Інтерактивну виставу «Нові шрами» засновано на реальних історіях українських жінок і дівчат, які зазнали насилля.

«Минулого року нами було зібрано онлайн 50 історій з різних куточків країни, які ми знайшли спільно з «ООН Жінки в Україні», в цьому році – збирали офлайн. ООН контактує з багатьма правозахисними та громадськими організаціями, з тими ж притулками для жінок, де потерпіла може тимчасово знайти прихисток, коли тікає сама або з дітьми від домашнього тирана. Це такі «засекречені» місця – наша режисерка Наталка Сиваненко їздила туди і записувала ці історії, а потім опрацювала їх з драматургинею Кірою Малініною та художницею Лесею Головач. Над сценарієм вистави-гри працювали Маша Ряпулова та Ліда Соклакова», - розповіла Кравченко.

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«Треба сказати, що, як у кіно бувають сиквели, так само ми зробили театральний сиквел минулорічних «Шрамів». Це будуть нові шрами, тому що, на жаль, додався «карантинний контекст» - і суттєво зросли показники насилля під час весняного локдауну», додала вона.

Як повідомлялося, виставу «Шрами» створюють в рамках всесвітньої кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства.

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