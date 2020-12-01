Дикий театр створив проєкт «Нові шрами» про насильство під час карантину

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила засновниця та директорка Дикого театру Ярослава Кравченко.

«Саме це і є дуже важливою дією театру. Часто людина зі своїми проблемами закривається, думає, що вона єдина, з ким це трапилося, що це лише до неї несправедливе життя чи доля, чи що це саме вона зробила неправильний вибір. А коли ти приходиш до театру і бачиш, що на сцені актриси розповідають твою історію – просто відкриваються очі, і ти розумієш, що не одна така, і більше не треба мовчати», - наголосила вона.

Інтерактивну виставу «Нові шрами» засновано на реальних історіях українських жінок і дівчат, які зазнали насилля.

«Минулого року нами було зібрано онлайн 50 історій з різних куточків країни, які ми знайшли спільно з «ООН Жінки в Україні», в цьому році – збирали офлайн. ООН контактує з багатьма правозахисними та громадськими організаціями, з тими ж притулками для жінок, де потерпіла може тимчасово знайти прихисток, коли тікає сама або з дітьми від домашнього тирана. Це такі «засекречені» місця – наша режисерка Наталка Сиваненко їздила туди і записувала ці історії, а потім опрацювала їх з драматургинею Кірою Малініною та художницею Лесею Головач. Над сценарієм вистави-гри працювали Маша Ряпулова та Ліда Соклакова», - розповіла Кравченко.

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«Треба сказати, що, як у кіно бувають сиквели, так само ми зробили театральний сиквел минулорічних «Шрамів». Це будуть нові шрами, тому що, на жаль, додався «карантинний контекст» - і суттєво зросли показники насилля під час весняного локдауну», додала вона.

Як повідомлялося, виставу «Шрами» створюють в рамках всесвітньої кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства.