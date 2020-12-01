Камені у нирках та інсульт: дієтолог застерігає від безконтрольного прийому вітаміну С

Людський організм може засвоїти не більше 200 мг вітаміну С на добу, тому при здоровому харчуванні його не слід вживати у вигляді таблеток.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав дієтолог Максим Погорілий.

«Безконтрольний прийом великих доз вітаміну С (1000 мг на день і більше, як радять деякі «рятівники людства») призводить до поганих наслідків: сильно підвищується ризик каменів у нирках та інсульту. Навіть більше: науково доведено, що високі дози вітаміну С не приводять до покращення імунітету та полегшення перебігу інфекційних захворювань», - зазначив дієтолог.

За його словами, від природи наш організм налаштований засвоювати з їжі чи добавок не більше 200 мг вітаміну С на добу. І саме така кількість і дає найкращий профілактичний ефект.

Цю кількість вітаміну С дуже легко отримати зі здорової їжі: 100 г простої капусти (сирої чи квашеної) вже дадуть 70-90 мг вітаміну С, 100 г свіжих мандаринів, лимонів чи апельсинів – від 50 до 80 мг, а 100 г петрушки – аж до 400 мг. Тому додавати вітамін С при здоровому харчуванні не має сенсу.

Погорілий також зазначив, що рівень «харчової грамотності» українців в середньому є «жахливим». «Саме тому Україна – один з лідерів придбання різних «чудодійних» БАДів та антилідер з тривалості життя та здоров’я населення», - зауважив дієтолог.

Він уточнив, що найбільшими мінусами харчування українців є надлишок очищених зернових (хліб, продукти з борошна), вживання соняшникової олії, особливо рафінованої (надлишок омега-6, що підвищують тиск, ризик тромбозів та запалень) замість рапсової, конопляної (що містять омега-3) або оливкової (що містить мало омега-6).

«Українці їдять мало риби і забагато м’яса. Але головна проблема, вирішення якої допомогло б суттєво нівелювати всі вказані вище вади українського продуктового кошика, – це замало овочів та фруктів, особливо – взимку та навесні», - додав Погорілий.