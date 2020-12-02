2 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні пророка Авдія; за що Бог прощає курку та чого очікувати від Меркурія у Стрільці.

Сьогодні пророка Авдія (Овдія) – одного з 12 малих пророків. Книга пророка Авдія складається лише з однієї глави і є найкоротшою з усіх книг Старого Завіту.

За народними віруваннями Авдій протегував домашньому господарству. Цього дня спостерігали за курми. «Якщо кури ходять дотемна – наступного дня буде негода», «Кури сходяться докупи – на мороз», «Стріпують часто хвостами – на вітер». До курки наші пращури ставилися двояко: подекуди її вважали божою птицею, бо вона своїми кігтями пригребла новонародженого Ісуса, коли малюка шукали воїни Ірода, а за іншими переказами, навпаки, кури мало не виказали Богонемовля, гребучись у яслах. Але, як би там не було, курка прощена за яйця, що їх несе, адже крашанки обов’язково освячують разом із паскою на Великдень. Яйце – писанка, крашанка – є символом воскресіння. Яйця курки не тільки вживали в їжу, але й застосовували для лікування ряду хвороб. «Викачування на яйце» було й залишається одним із найпоширеніших прийомів народної медицини. Дитину, яка мала поганий сон, плакала, несли в курник під «куряче сідало» і примовляли: «Курочки-сєднушки, беріть од мого дитяти ночнушки. Вам треба рано вставать і співать, а моєму дитяті спать і гулять».

Іменинники сьогодні Іларіон, Сергій, Михайло, Іван, Геннадій.

17-18 місячні дні; Місяць від Близнюків перебереться до Рака. Там йому вестиметься спокійно, затишно й комфортно, чого й собі побажаємо. Ми станемо більш чутливими до будь-яких психологічних нюансів і змін, більш емоційними. Важливим стає абсолютно все, що стосується сім’ї, найближчих і найрідніших людей. До 20 грудня Меркурій перебуватиме в знакові Стрільця, тож інформація буде дещо перебільшеною, гіпертрофованою, з елементами ажіотажу. У промовах високопосадових осіб побільшає пафосу, а публічні промови стануть схожі на феєрверки – чимало тріску, диму, іскор, але тепла від них не дочекаєшся... Та й краси, мабуть, теж.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 році: -21,5; а найтеплішим у 1961 – +13,1.