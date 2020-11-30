Канадський музей отримав пляшку із водою віком понад мільярд років

Канадський музей науки й інновацій, розташований в Оттаві, отримав у свою колекцію пляшку із водою віком понад мільярд років.

Про це повідомила пресслужба музею, передає Укрінформ.

“Один із найстаріших музейних артефактів світу додано до колекції Канадського музею науки й інновацій. Ця вода віком понад мільярд років у скляній пляшечці є найстарішою протічною водою, будь-коли виявленою людством”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воду зібрано в 2009 році на глибині 2,4 км під поверхнею Землі, у копальні поблизу міста Тіммінс, що на півночі канадської провінції Онтаріо. “Проаналізувавши воду, дослідники виявили, що середній її вік у 10 разів перевищує вік води, яка на той момент вважалася найстарішою”, - пояснили у музеї.

Вода разом із деякими інструментами, які використовували при її видобутку й дослідженні, зберігатиметься у сховищі музею й буде доступною для “вивчення, тлумачення й розвитку колекції”.

Канадський музей науки й інновацій входить до мережі із дев’яти національних музеїв, більшість яких розташовані поблизу Оттави.

Фото з сайту: ingeniumcanada.org