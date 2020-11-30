Вияв почуттів на роботі підвищує продуктивність

Дослідники університету Ювяскюля в Фінляндії прийшли до висновку, що висловлювання про свої почуття допомагає підвищити якість робочого процесу і продуктивність праці.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Yle.

За словами керівниці ВНЗ Пяйві Хьоккя, основний висновок, зроблений вченими, полягає в тому, що опрацювання та обговорювання своїх почуттів підвищує якість робочого процесу і продуктивність праці.

При цьому, вона додала, що почуття в робочій атмосфері в Фінляндії досі є табу: їх вважається неприпустимим показувати і про них не прийнято говорити.

«Їх (почуття - ред.) вважають антонімом раціональності. А я впевнена, що почуття - це обов'язкова умова раціональної діяльності», - пояснює вчений.

Дослідники зазначають, що гнів не варто проявляти на робочому місці. Замість цього слід проговорити свої почуття і спробувати розібратися в причинах їх появи.