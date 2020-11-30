Ткаченко поділився враженнями від документального серіалу «Спалах»

Документальний серіал "Спалах" розкриває теми української культури та ідентичності, героїв та героїнь країни. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відзначив сильну ідею, режисерську роботу, сценарій та злагодженість у роботі команди.

Як передає Укрінформ, про це він поінформував у дописі у Фейсбуці.

"Трохи власних вражень від першої серії документалки «Спалах»... Проєкт монументальний і водночас сучасний. Він вмістив у собі те, що важливо знати і розуміти малому та дорослому українцеві: питання української культурної ідентичності; справжні сенси, про які потрібно говорити гучно; герої та героїні української культури", - написав Ткаченко.

Він відзначив, що у серіалі відчуваються, "сильні ідея, режисерська робота, сценарій та, впевнений, команда" та додав, що спробує "максимально сприяти, щоб такого якісного українського контенту ставало все більше".

Міністр також закликав українців подивитись серіал «Спалах».

Як повідомлялося, онлайн-медіа «Слух» 25 листопада презентувало документальний серіал про нову українську культуру «Спалах».

Серіал створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та у партнерстві з квитковим оператором Concert.ua.