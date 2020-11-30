Merriam-Webster обрав слово року

Словом 2020 року за версією американського словника Merriam-Webster (Вебстера) стала «пандемія» (pandemic).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті словника.

«Іноді одне слово визначає епоху, і логічно, що в цей винятковий - і виключно важкий - рік одне слово відразу вийшло на перший план, коли ми аналізували дані, які визначають, яким буде наше Слово року. Грунтуючись на статистичному аналізі слів, які дуже часто шукають в нашому онлайн-словнику ... словом року Merriam-Webster за 2020 рік є pandemic (пандемія, пандемічний)», - йдеться на сайті словника.

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Як зазначається, перше різке зростання пошукових запитів цього слова стався 3 лютого, при цьому частіше його стали шукати ще 20 січня, коли в США був зафіксований перший випадок зараження COVID-19.

На початку березня це слово шукали в середньому на 4000% частіше у порівнянні з 2019 роком.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 11 березня оголосила спалах нової коронавірусної інфекції COVID-19 пандемією.

За даними Worldometer, станом на 30 листопада, в світі виявлені вже понад 63 млн випадків зараження, понад 1,4 млн осіб померли.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року словник назвав займенник they (вони) словом року. Як пояснив спеціальний редактор словника Пітер Соколовські, такий стрибок стався після появи на модних подіумах моделі-трансгендера Осло Грейс, що ідентифікує себе як трансгендерну особу.