Сьогодні - фінал Дитячого Євробачення-2020

У неділю о 18-й годині у Варшаві розпочнеться фінальний конкурс Дитячого Євробачення-2020, в якому під 11-м номером виступить представник України Олександра Балабанова з піснею “Відкривай”.

До початку фінального конкурсу о 18-ї години на офіційному сайті Євробачення можна проголосувати за трьох виконавців, включно з представником своєї країни, передає кореспондент Укрінформу.

У зв’язку з пандемією коронавірусу цьогорічний конкурс відбудеться у змішаному режимі. Зокрема, у Варшаві на сцені перебуватимуть троє ведучих, які вестимуть фінальний концерт, однак усі виступи учасників транслюватимуться у запису.

Після показу виступів усіх 12-ти цьогорічних виконавців, глядачі ще раз матимуть змогу упродовж 15-ти хвилин проголосувати в онлайн-режимі за своїх фаворитів. Після цього буде об’єднано бали від професійного журі й нараховані в результаті онлайн-голосування і названо переможця конкурсу.

Як повідомлялося, в Дитячому Євробаченні-2020, крім учасника з України Олександра Балабанова з піснею “Відкривай”, беруть також участь представники Польщі, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Німеччини, Росії та Сербії. Українець Олександр Балабанов виступить передостаннім.

Під час фінального концерту на сцені виступлять переможниці від Польщі на Дитячому Євробаченні у 2018 та 2019 роках Роксана Венгель і Вікі Габор. Крім того, у Варшаві виступить минулорічний переможець дорослого Євробачення Дункан Лоренс з Нідерландів.