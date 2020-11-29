В ОАЕ підірвали одразу чотири хмарочоси
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Укрінформ
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, місті Абу-Дабі, підірвали одразу чотири хмарочоси. Будівлі навмисно знесли, влаштувавши «контрольовані» вибухи.
Про це повідомляє Khaleej Times.
До таких дій місцева влада вдалась через реконструкцію поблизу території порту.
Як зазначається, комплекс будівель, максимальна висота яких становила 144 поверхи, підірвали згідно з усіма стандартами безпеки.
Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.