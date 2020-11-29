Помер актор, який зіграв Дарта Вейдера

Англійський актор Девід Проуз, найбільш відомий як виконавець ролі Дарта Вейдера в класичній трилогії «Зоряні війни», помер у віці 85 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це передає BBC.

Проуз - колишній бодібілдер, був обраний для ролі Вейдера за його імпозантну статуру, хоча персонаж "Зоряних воєн" озвучував Джеймс Ерл Джонс. Це рішення режисер фільму пояснював «не страхітливим західним акцентом» Проуза.

Як пише видання Mirror, Проуз пішов з життя після нетривалої хвороби.

Дебют Проуза у кіно відбувся у 1967 році, акторська кар'єра тривала 50 років, але саме роль у фільмі "Зоряні війни" принесла йому міжнародну популярність.