У вінницькому музеї виставили рушник, вишитий українками у сталінських таборах

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї виставили рушник, вишитий більш як двомастами українками – ув’язненими сталінських таборів у 1938–1944 роках.

Про це йдеться на сторінці Вінницького обласного краєзнавчого музею у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«У 12-ій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею відбулося відкриття виставки одного експоната – рушника, справжнього символу спротиву в’язнів сталінських таборів, зокрема українського опору, що був рушійною силою у руйнуванні імперії ГУЛАГу та радянської комуністичної держави з її злочинним режимом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей рушник вишитий у 1938–1944 рр. українками в Темниківському виправно-трудовому таборі (Темлагу) Мордовської АРСР. На кухонному рушничку залишили свої візерунки репресовані жінки, перебуваючи на «виселках». На полотні понад 200 зразків орнаментів, вишитих різною технікою. Край рушника обв’язаний гачком також різними зразками.

«Цей унікальний предмет не має ціни і свідчить нам про те людське, що не здатна знищити жодна система: про свободу у серцях, про силу волі, про тріумф людини над тоталітаризмом», - наголошують у музеї.

Однією з вишивальниць рушника була вінничанка Катерина Микульська-Славинська, яка потрапила у мордовський табір як дружина і донька розстріляних «ворогів народу». Після таборів вона а у 1950–1960-х рр. проживала у м. Городець Горьківської області, згодом переїхала до Вінниці. Всі ці роки вона зберігала у себе рушник. Наприкінці 1990-их рр. жінка передала рушник своїй приятельці – дільничній лікарці, а та подарувала його місцевій журналістці Ганні Секрет. Цьогоріч цей вона передала цей унікальний предмет до фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею.

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Виставка доповнена архівними матеріалами репресованої родини Микульських-Славинських з фондів Державного архіву Вінницької області та особистими речами Катерини Микульської з фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Виставка триватиме до 30 грудня 2020 року.