28 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні початок Пилипівки; на якій кобилі приїде зима, про день до обіду і про собачий гавкіт.

Сьогодні розпочинається Різдвяний (Пилипівській) піст, а ще Церква вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Всі ці святі жили в ІІІ-ІV століттях і загинули мученицькою смертю за Христову віру.

В народі казали, що на Гурія «зима приїжджає на рябій кобилі й розганяє всю нечисть». Начебто різні злі духи затихають аж до Святок. Щоправда, існує зовсім протилежна думка: саме під час посту лукавий намагається всіляко дошкуляти вірянам. Щодо коня (чи кобили), то ставлення українців до цієї тварини було амбівалентним: позитивним і негативним водночас. Наші пращури вірили, що кінь – міфічний посередник між світами, який спілкується з мертвими, тому має здатність віщувати, особливо лихо: «Кінь води не п’є, він на воду дме»; «Проломився (спотикнувся) кінь вороний на широкім мості». До того ж кінь нібито за дванадцять днів чує весілля або весну, бо матиме собі тяжку роботу: «Чує на себе лиху годину». Кінь фігурує у лікувальній магії, зокрема в замовляннях від «звиху», «вдарів», а також у разі кровотеч. А ще кінь був найпоширенішим і найбільш завуальованим символом чоловічої статі, сексуальної енергії та сили.

Пилипівський піст співпадав із зимовим сонцестоянням (21 грудня); тому, як слушно мовить прислів’я: «У Пилипівку день до обіду».

Іменинники нині Микола, Петро, Григорій, Микита.

13-ий і 14-ий місячні дні. Напружені й насичені дні року, що добігає кінця. Дозвольте собі сьогодні відпочинок з елементами розкошів, але найголовніше, щоб він – відпочинок – був комфортним. У понеділок не тільки повня, але й кільцеве затемнення в Близнюках. Сни в ці дні інформативні, але не віщі. Вранці добре почути голосний собачий гавкіт – це до доброї звістки, яку незабаром почуєте. Коли ж замість собаки почуєте кота – це теж непогано… Потрібно вставати й годувати його.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: -16,2; а найтеплішим у 1949 – +14,0.