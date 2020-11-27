Австрійське селище Fucking змінить назву через жарти та крадіжки дорожніх знаків
Укрінформ
Австрійське селище Fucking з 1 січня 2021 року змінить свою назву на Fugging у зв'язку з жартами над значенням назви англійською мовою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Крихітне селище австрійське на північ від Зальцбурга з населенням трохи більш ніж 100 осіб стало чимось на зразок пам'ятки через свою назву.
Німецькою слово Fucking не має ніякого значення, однак англійською мовою є лайкою.
У зв'язку з цим дорожні знаки в селі регулярно крали попри на спроби місцевих жителів цьому запобігти.
Фото: Alexander Klein/AFP via Getty Images