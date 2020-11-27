У Таїланді знайшли скелет кита віком до п'яти тисяч років

У Таїланді виявлено скелет кита, що майже ідеально зберігся і якому імовірно від 3 до 5 тис. років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Кістки були знайдені на початку листопада приблизно за 12 км від узбережжя на захід від столиці Бангкока.

Вважається, що цей 12-метровий скелет належить полосатику Брайда.

На фотографіях, опублікованих міністром навколишнього середовища Таїланду Варавутом Сільпо-арча, видно, що кістки майже повністю збереглися. За словами міністра, на сьогодні відновлено понад 80% скелета, включаючи хребці, ребра, плавники й одну лопатку.

Фото: FACEBOOK.COM/TOPVARAWUT