У Таїланді знайшли скелет кита віком до п'яти тисяч років
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Укрінформ
У Таїланді виявлено скелет кита, що майже ідеально зберігся і якому імовірно від 3 до 5 тис. років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Кістки були знайдені на початку листопада приблизно за 12 км від узбережжя на захід від столиці Бангкока.
Вважається, що цей 12-метровий скелет належить полосатику Брайда.
На фотографіях, опублікованих міністром навколишнього середовища Таїланду Варавутом Сільпо-арча, видно, що кістки майже повністю збереглися. За словами міністра, на сьогодні відновлено понад 80% скелета, включаючи хребці, ребра, плавники й одну лопатку.
Фото: FACEBOOK.COM/TOPVARAWUT