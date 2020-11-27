27 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Пилипа; заговляємося на Різдвяний піст, якою буде Петрівка і чи думає про небесне Тілець.

Сьогодні апостола Пилипа, одного з найближчих учнів Ісуса Христа, а від завтра розпочинався 40-денний Різдвяний піст, або як казали в народі – Пилипівка. В давнину, напередодні Пилипівки, українці готували смачну обрядову вечерю – борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажили м’ясо, зокрема птицю. За звичаєм, до батьків приходили вечеряти дочки з зятями, котрі недавно побралися, а також запрошували кумів та одиноких сельчан. Залишки від вечері відносили нужденним. На заговини дівчата й хлопці організовували вечірку-складчину. На такі сходчини збиралися й сімейні родини. Тим, хто не встиг заслати сватів і хто їх не дочекався, доводилося продовжити парубкування та дівування. В таких випадках казали: «Пилип не до всіх прилип».

У цей час люди спостерігали за погодою. «Яка ніч у Пилипівку, – казали, – такий день у Петрівку», а «Якщо на Пилипівський піст лежить сніг, то він лежатиме до повені», себто буде холодною і сталою зима. «Іній на Пилипа – буде овес, як липа», «Хто святкує Пилипа, той буде голий, як липа».

Іменинники нині Пилип, Григорій, Дмитро, Олександр, Олексій, Сергій.

12-ий і 13-ий місячні дні. Місяць у Тільці. Той, хто гадає, що настане омрієний спокій, тиша і благодать – помиляється. Емоційна й розумова, та й навіть фізіологічна турбулентність триватиме! Ще й Венера у Скорпіоні «допомагатиме». Втім, можна приступати до втілення певних ідей локального характеру тривалістю два-три тижні – не довше. Фінансові справи закінчаться сьогодні не так, як ви того б хотіли. Креатив корисний, але в міру. Тілець ходить по землі, думає про земне, а не про небесне і чудернацьке. Утримайтесь від агресивних дій, слів і думок. Гамуйте зло усмішкою, самоіронією, світлим поглядом на світ. Згадайте біблейські слова: «коли світло, що в тобі, є темрява, то якою ж є сама темрява?»

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: -15,1; а найтеплішим у 1898 – +14,4.