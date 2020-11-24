Ізраїльські вчені вперше змогли видалити ракові клітини у мишей

Науковці з Тель-Авівського університету змогли вирізати ракові клітини у мишей за допомогою «невеликих ножиць».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

«Це перше у світі дослідження, яке доводить, що система редагування геному CRISPR (Короткі паліндромні повтори, що регулярно розташовані групами), яка працює шляхом розрізання ДНК, може ефективно використовуватися для лікування раку у тварини», - заявив професор із онкології Дан Пір.

Він також додав, що побічних ефектів немає.

«Ми вважаємо, що ракова клітина, оброблена в такий спосіб, ніколи більше не стане активною», - додав професор.

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За його словами, ця «більш елегантна хіміотерапія» може продовжити тривалість життя хворих на рак.

Фото: Tel Aviv University

«Якщо ми зможемо використовувати цю технологію, то протягом трьох процедур ми можемо знищити пухлину. Ця технологія може фізично розрізати ДНК в ракових клітинах, і ці клітини не виживуть», - повідомив Пір.

Він зазначив, що технологія може буде випробувана на людях впродовж двох років.

Перше фото: iStock by Getty Images