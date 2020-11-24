Екстрений виклик: Археолог Михайло Відейко про трипільську культуру

Нещодавно публіці презентували дивовижний артефакт – «Трипільську Усмішку» – стародавню миску з двостороннім розписом, дуже схожим на зображення сучасних «смайликів»

Час її появи – 4 тисячі років до нашої ери. За оцінкою історика і археолога Михайла Відейка, який є одним з найбільших експертів у галузі трипільської культури, вік тарілки 6 тисяч років.

Ми розпитали у археолога про життя і побут українських трипільців. Зокрема, дізналися купу цікавих фактів:

в українській землі лежать ще мільйони керамічних виробів;

якщо рахувати дитячу смертність, то середня тривалість життя трипільців становила 18,5 років;

винаходу «кип’ятильника» із розжареного каменю і «склянки» з кори дерева понад 8 тисяч років;

6 тисяч років тому трипільці вже вміли варити пиво;

у нашій країні містяться рештки близько 2 тисяч трипільських поселень.

«Те, з чого видряпалося людство на сьогоднішній день, з точки зору археології, виглядає дивом», – жартує археолог.

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