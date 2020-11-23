Тейлор Свіфт обійшла Майкла Джексона за кількістю нагород American Music Awards

Тейлор Свіфт здобула звання співачки року на 46-й церемонії вручення музичної премії American Music Awards у Лос-Анджелесі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АМА.

Це вже вшосте Тейлор Свіфт стала співачкою року за версією АМА, також американська поп-зірка забрала нагороди за найкращий відеокліп та стала улюбленою поп/рок співачкою. Таким чином, вона має у своєму музичному арсеналі 32 нагороди АМА, що робить її абсолютною рекордсменкою в історії премії American Music Awards. Попереднім рекордсменом був Майкл Джексон, який мав 24 премії АМА.

Зазначається, що кращим співаком року за версією цієї музичної премії став Джастін Бібер. Повний список переможців можна переглянути на офіційному сайті премії.

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У цьому році через пандемію COVID-19 премію American Music Awards проводили у прямому ефірі за присутності у залі Microsoft Theater у Лос-Анджелесі невеликої кількості глядачів.

Фото: Getty Images