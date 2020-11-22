Листи, транскрипції й тексти: речі Боба Ділана пустили з молотка майже за $500 тисяч

Понад 60 предметів, що належали легендарному 79-річному американському співаку Бобу Ділану, продали на аукціоні у Бостоні за 495 тисяч доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал KIRO7.

Серед предметів були, зокрема, листи співака, транскрипції його давніх інтерв’ю та тексти пісень, які вийшли та ті, що так і не були випущені у світ.

Колекція предметів, яка раніше належали другу Ділана – Тоні Гловеру, була продана окремими лотами.

Найбільше люди заплатили за від руки написаний текст пісні Blowin’ in the Wind - 108 253,75 долара США. Покупець виявив бажання залишитися анонімним.

Боб Ділан (псевдонім Роберта Аллена Ці́ммермана) американський співак, композитор, поет і гітарист, з лірики якого запозичено багато крилатих фраз, а музика вплинула на творчість величезної кількості композиторів-піснярів.

Фото: Dave J Hogan / Getty Images for ABA