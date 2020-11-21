«Коронація слова» 22 листопада оголосить переможців у номінації «П’єси»

Онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» - 2020 у номінації «П’єси» відбудеться 22 листопада.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі конкурсу.

«Дізнатися першими імена авторів п’єс, з яких постануть нові вистави в українських театрах, можна, подивившись церемонію онлайн на YouTube-каналі «Коронації слова», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, понад 50 театральних постановок здійснено за п’єсами лауреатів та дипломантів «Коронації слова» в Україні та за її межами (США, Болгарія, Фінляндія), 2 мюзикли поставлено на лібрето авторів «Коронації слова» з гастролями по всій Україні. «Коронація слова» спільно із Центром мистецтв «Новий український театр» заснували фестиваль сучасної драматургії «Нова п’єса».

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», історія успіху якого нараховує 20 років, є найпрестижнішим українським проєктом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен. Серед найбільш популярних сучасних драматургів - Олександр Гаврош, Валентин Тарасов, Віктор Рибачук, Марина Смілянець, Людмила Говійна, Неда Неждана, Павло Ар’є, Юрій Васюк.

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Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І, як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п'єсами.

Як повідомляв Укрінформ, «Коронація слова» - 2020 на онлайн-церемонії 1 липня оголосила переможців міжнародного літературного конкурсу у номінації «Романи». 20 вересня назвала переможців у номінації «Кіносценарії». 20 жовтня озвучила імена переможців Молодої і Дитячої Коронацій 2020 року.

Фото: ASPI