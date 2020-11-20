В австралійському штаті припинять локдаун, введений через працівника піцерії

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

За словами керівника поліції штату Гранта Стівенса, чоловік, який здав позитивний тест на коронавірус, розповів медикам, що заразився хворобою після того, як купив піцу у піцерії.

Медики одразу подумали, що у регіоні з’явилася дуже заразна форма коронавірусу, адже чоловік недовго перебував у піцерії, і тому у штаті був запроваджений локдаун на 6 днів.

Проте днями стало відомо, що насправді чоловік захворів тому, що сам працював у піцерії, разом із колегою, який був заражений коронавірусом. Наразі невідомо, чому чоловік збрехав.

Сам локдаун у Південній Австралії завершиться вже цієї суботи вночі.

Як повідомляв Укрінформ, у Південній Австралії з 19 листопада ввели шестиденний карантин після виявлення 36 нових випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, станом на ранок 20 листопада в світі зареєстрували 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема, 1 365 634 летальних випадки і 39 722 802 одужання.

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