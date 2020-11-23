23 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Сосіпатра; що спільного між труханом і дундуком, і чи може мейнстрим стати болотом.

У нас сьогодні апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. Українці нічого не святкували, хіба що догулювали останні весілля, хоча після Михайла цього й не варто було робити. Колись вважали, що якщо справляти весілля після Михаїла – хтось один із подружжя – або чоловік, або дружина – часто «стрибатиме в гречку».

Не забували селяни поласувати курятиною, качатиною, гусятиною чи індичатиною, адже близився Різдвяний піст – так звана Пилипівка (з 28 листопада). Кабанчиків притримували до Різдва. Прикметно, що свиней українці вирощували ще з часів Київської Русі. Є свідчення, що під час вибору релігії для України-Русі Володимиру «було не любо», що мусульманам «предписується свинини не ясти, вина не пити». Голову індика їсти забороняли: «Вона дурна і схожа на гадючу». В деяких регіонах України була поширена діалектна назва індиків – «трухан». А слово «дундук» значить те ж саме, що й індик.

День ангела нині у Бориса, Миколи, Анни, Ольги, Георгія.

8-9 місячні дні. Місяць у Рибах. Хоча скромність у наші дні не є чеснотою, але нині, в один із днів зловісної Гекати, варто триматися саме її тужливого берега. Може статися, що оптимістична «Ода до радості» скінчиться для когось саме сьогодні і в найнесприятливіший момент. Так само, як і немає стовідсоткової гарантії того, що розпочаті амбітні справи матимуть супер-пупер результат. Але це й добре, що на нашому шляху трапляються якісь форс-мажорні обставини. Прогрес потребує зламників-хакерів і хак-сценаріїв. Без цього він скочується в мейнстримову колію і піддається стагнації. Кажучи по-простому – стає болотом. Снам довіряти не треба, вони оманливі. Енергетичний центр – груди. Тож не бийте себе в них надто сильно.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 році: -18,3; а найтеплішим у 1923 – +15,3.