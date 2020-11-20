У Всесвітній день дитини, хочу нагадати слова святителя Іоана Золотоустого: «Ви, батьки, є апостолами своїх дітей…»

Заповідь Господня «Шануй батька твого і матір твою» є першою заповіддю з обітницею: «щоб тобі було добре і щоб продовжилися дні твої на землі» (Вих. 20: 12). Святий апостол Павло, згадуючи цю заповідь у своєму Посланні до Ефесян, дає настанову й батькам: «І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні і наставлянні Господньому» (Еф. 6: 1-4).

Справді, лише у взаємоповазі, мирі, підтримці та спільній любові між батьками й дітьми можна досягти істинного щастя в родині, віднайти ту підтримку й опору, яка так необхідна як одним, так і іншим.

Сьогодні, у Всесвітній день дитини, хочу нагадати також слова святителя Іоана Золотоустого: «Ви, батьки, є апостолами своїх дітей, а ваш дім – це ваша церква». Ці слова, написані понад шістнадцять століть тому, будуть актуальними довіку. Недарма роль батьків прирівнюється до апостолів – найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа, які благовістили Слово Боже людям, звершували особливе покликання, яке, без сумніву, мало позитивні наслідки цивілізаційного масштабу.

Батьки для малої дитини – це її всесвіт. Тож, дорогі батьки, зігрівайте дитину любов’ю й добром, повагою й лагідністю, плекайте в ній свободу, гідність, прагнення до вдосконалення. Як добрі господарі, щедро засівайте благодатні ниви – дитячі душі – лише добрим відбірним зерном, турбуйтеся, обробляйте й підживлюйте «поле», і з Божою допомогою те добре зерно проросте, укріпиться й принесе добрий плід. Натомість злість, образа, лихослів’я, роздратування, гнів… – це наче полова, яка ніколи не дасть бажаних плодів. Тож будьте пильними зі своїми дітьми – як у словах, діях так і в думках своїх!

#Церква_з_Тобою

Епіфаній

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