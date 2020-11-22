22 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Зимової Мотрі; хто привезе гостру зиму, чи плаватиме ще гусак, міняємо фазу і вчимося азам шліфування.

Сьогодні вшановують ікону Богородиці «Скоропослушниця», якій моляться під час якогось несподіваного лиха, а також преподобну Мотрону Царгородську. Ця свята жила в 5 столітті в Константинополі. Дівчину віддали заміж за старшого, але заможного чоловіка. Незабаром у подружжя народилась дівчинка, але Мотрона почала ходити до храму, проводячи там чимало часу. До того ж, жінка стала ревно дотримуватись постів, молитися і знатися виключно з «церковними» людьми. Чоловікові це не сподобалося. Спочатку він намагався вплинути на дружину нотаціями, але потім дійшло і до рукоприкладства. Мотрона трохи потерпіла, а потім, одного дня, коли чоловіка не було вдома, забрала дитину й утекла. Дівчинку вона залишила на виховання в своєї далекої родички, а сама переодяглася в чоловіче вбрання й подалася до чоловічого монастиря. Багато років поспіль жила вона там під вигаданим ім’ям євнуха Вавіли, аж поки настоятелю у видінні не було явлено, що ревний чернець Вавіла зовсім не чоловік, а жінка. Тоді він відправив Мотрону в жіночий монастир, де вона невдовзі стала ігуменею.

В народі цей день називали Мотроною Зимовою. Про Мотрону теж, як і про Кузьму з Дем’яном і про архангела Михаїла казали, що вона «приїздить на білому коні». Навіть відповідне прислів’я було: «Якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе». А ще була така прикмета: «Якщо на Мотрі гусак вийде на лід, то ще плаватиме по воді».

Іменини нині в Олександра, Івана, Костянтина, Дмитра, Олексія.

7-8 місячні дні; Початок другої фази. Місяць переходить від Водолія до Риб. Наші вчинки малорезультативні й не надто ефективні. Все, що потрібно – відпочинок. Символ доби – вогонь, який може бути і містичною ватрою, і безжалісною пожежею. Можуть відбутися непередбачувані ситуації, особливо в другій половині дня. Взаємини між чоловіками і жінками загостряться. Доречними будуть емоційна стриманість, обачливість, розважливість. День точних наук, праці над собою. Тож шліфуйте себе, наче той рідкісний діамант. І зовнішньо, і внутрішньо. Підвищуйте індекс власної якості та вартості! Але до певної міри. Не перестарайтеся, а то сліпитимете очі іншим…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1921 – -15,7, а найтеплішим у 1926 – +13,2.