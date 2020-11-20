Зйомки фільмів, репетиції вистав, записи концертів: як працює культура на карантині у Франції

Продовження культурного процесу у Франції в умовах пандемії свідчить про високу здатність культурних індустрій адаптуватися до нових викликів і широко використовувати цифрові можливості.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у виступі на IV Міжнародному форуму «Креативна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що у 2020 році епідемічна криза боляче вдарила по такому стратегічному сектору економіки Франції, як культурна індустрія, але держава та органи місцевого самоврядування оперативно застосували відповідні заходи фінансової підтримки, а діячам культури довелося пристосуватися до нових умов.

«Попри складнощі з організацією та проведенням фестивалів, відкриттям театрально-концертних залів та кінотеатрів, «культурна творчість може продовжувати жити далі», як сказала наша міністр культури Розлін Башло. Отже, у закритому режимі та з дотриманням санітарних умов продовжуються зйомки фільмів, репетиції вистав, записи концертів та вистав без глядачів тощо, так само як за зачиненим дверима музеїв та історичних пам’яток триває підготовка до виставок та ведуться реставраційні роботи», - сказав де Понсен.

За його словами, ще одне завдання полягає в тому, щоб зберегти інтерес публіки та контакт з нею за допомогою цифрових технологій та віртуальної реальності.

У цьому контексті дипломат поінформував, що суб’єкти культурної сфери Франції запропонували величезну кількість онлайн-ініціатив.

«Нові цифрові можливості дарують доступ до культури в ігровій, жвавій та інтегративній формі», - зазначив посол.

Насамкінець він привітав діячів культури Франції, Європи та всього світу за їхню здатність адаптуватися до нових викликів.