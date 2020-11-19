У посилці з різдвяною ялинкою у Нью-Йорку знайшли совеня
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центру дикої природи Ravensbeard.
«Вчора вранці мені зателефонував хтось і запитав, чи беремо ми сов для реабілітації. Я відповіла: «Так»», — повідомила співробітниця центру.
Чоловік, котрий знайшов совеня, працює в компанії, що займається транспортуванням і зберіганням різдвяних ялинок у Рокфеллер-центрі (великий офісний центр в Нью-Йорку, споруджений в мангеттенському Мідтауні в 1930-ті роки на гроші родини Рокфеллерів - ред.)
Пташеня виявилося маленьким сичем – представником виду найменших сов на північному сході США.
Незвичайну живу знахідку привезли в Центр дикої природи Ravensbeard, дали йому води і нагодували мишами — виявилося, що совеня не їло і не пило три дні.
Щойно совеня огляне ветеринар, його відпустять на волю, сказали співробітники центру.
Фото: Ravensbeard Wildlife Center