У Білорусі померла актриса Любов Рум'янцева

На 78 році життя померла радянська і білоруська актриса театру і кіно Любов Рум'янцева.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національна кіностудія Білорусьфільм у Фейсбуці.

Актриса пішла з життя 18 листопада. Причини смерті не повідомляються.

«Любов Григорівна зробила неоціненний внесок у розвиток і популяризацію білоруського кіно і театру. В її фільмографії десятки блискуче зіграних ролей, серед них такі відомі й улюблені глядачем, як: «Альпійська балада», «Анничка», «Дорога на Рюбецаль», «Вінок сонетів», «Розклад на післязавтра», «Три талери», - йдеться у повідомленні.

Багато років актриса була віддана театру-студії кіноактора «Національної кіностудії «Білорусьфільм», на сцені якої вона блискуче втілювала в життя різні образи, серед її робіт ролі в таких спектаклях, як: «Наодинці з усіма», «Таланти й шанувальники», «Одруження Бальзомінова», «Людський голос», «Філумена Мартурано», йдеться у повідомленні.