20 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні холодного Ієрона; які очі у листопада, чи скоро розтане сніг, і чи буде спокій у Водолії.

Нині мученика Ієрона, а також 33-ох інших, постраждалих разом із ним за християнську віру в ІІІ столітті. Ієрон жив у Каппадокії (нині територія Туреччини). У парубка була наречена, він займався господарством, але тут несподівано оголосили додатковий призов до римської армії. Імператорам не вистачало сильних молодих чоловіків, які могли б поповнити військо. Християнин Ієрон всіляко ухилявся від служби, а коли до нього прийшов загін солдат, щоб насильно забрати в армію, хлопець накинувся на них з киркою. Когось убив, когось поранив, хтось накивав п’ятами. Розігнати римських військовиків йому допомагали родичі й друзі, тому вся компанія декілька днів переховувалися, але римляни їх знайшли, арештували, звинуватили у спробі заколоту і стратили.

Листопадові очі до снігу темні; Якщо навколо місяця утворюється червоне коло – треба чекати мокрого снігу з вітром. Рано замерзне – довго не розтане.

З іменинами вітайте Валерія, Афанасія, Кирила, Михайла, Олександра, Сергія.

Місяць у Водолії. Неспокійний день. Бажання не співпадатимуть із можливостями. Ті, хто полюбляє спонтанність, конфліктні жорсткі сценарії – матимуть бажане з надлишком. Іншим доведеться терпіти. Амплітуда енергетичних потоків доби є не тільки активною, але й досить агресивною. Якщо ви тихо-мирно проживете сьогоднішній день – можете себе «привітати» – ви напрочуд гармонійна людина – поладите навіть із чортом. Щоправда, дехто стверджує, що знайти спільну мову з нечистим якнайлегше – плюнув на совість – і одразу ж поладив... Гарячим головам і серцям настав час трохи охолонути. Зима на порозі. І не чекайте намарно бабиного літа! Його більше не буде.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1993 року: -16,7; а найтеплішим у 1926 та 1963 – +14,2.