Зірка фільмів про Гаррі Поттера побив рекорд в Instagram

Британський актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, побив рекорд за швидкістю досягнення 1 мільйона прихильників в Instagram.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Нещодавно актор зареєструвався у соціальній мережі Instagram, опублікувавши фотографію з донькою. За 4 години й 1 хвилину на аккаунт Руперта підписалися мільйон користувачів, що на 43 хвилини швидше попереднього рекордсмена - Сера Девіда Аттенборо, відомого телеведучого-натураліста каналу BBC.

Хронологія рекордів в Instagram за швидкістю досягнення 1 млн прихильників тепер має такий вигляд:

Руперт Грінт - 4 години 1 хвилина (листопад 2020)

Сер Девід Аттенборо - 4 години 44 хвилини (вересень 2020)

Дженніфер Еністон - 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019)

Герцог і герцогиня Сасекські - 5 годин 45 хвилин (квітень 2019)

Кан Даніель, зірка K-Pop - 11 годин 36 хвилин (січень 2019)

Папа Франциск - 12 годин (березень 2016)

Девід Бекхем - 24 години (травень 2015).

Фото: GETTY IMAGES