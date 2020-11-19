19 листопада: народний календар і астровісник

Нині Павла-льодостава; якою буде зима, чи скоро настануть «останні часи», кого почують і про цілющий чай.

Наче зовсім нещодавно Покрову святкували, а нині вже святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника. З Павлом пов’язували льодостав – замерзання річок і озер. Після Павла можна було очікувати майже зимової погоди – снігу й добрячого холоду. Також казали: «Йде сніг – чекай сніжну й добру для озимини зиму».

Рятуючись від застуди, українці налягали на цибулю і часник. Ще з часів Київської Русі їх використовували як для профілактики, так і для лікування багатьох хвороб. Зокрема, витяжкою з часнику й цибулі промивали виразки, часник використовували, щоб уберегтися від епідемій. Інформація про вживання цих рослин із лікувальною метою наявна в лікарських травниках, господарських порадниках, записах іноземних лікарів, які жили в Україні, в етнографічній літературі. Існувало повір’я, що коли перестане родити часник, то наблизяться «останні часи».

Іменинники сьогодні Павло, Лука, Герман, Микита, Анатолій, Арсеній, Микола, Олександра, Єфросинія, Клавдія.

5-6 місячні дні. Протягом тижня доволі непогано складається взаємодія з держструктурами і високопосадовцями. Ну, дійсно: вас почують, але в разі, якщо пропонуватимете щось конкретне, якийсь конструктив, а не набиватиметеся в «дармоїдники», давлячи на жалощі. Проблеми між подружжям вирішуватимуться на базі взаємних зобов’язань, заради зміцнення сім’ї. З 15 до 24 листопада не варто витрачати багато грошей. Заробіток даватиметься важко. Корисно споживати мед, молочні продукти, особливо сири. Трав’яні чаї мають сьогодні цілющі властивості.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -17,6; а найтеплішим у 1926 – +14,4.