«Світ у клаптику»: у Вінниці - бієнале художнього текстилю юних авторів

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї у вівторок відкрилась восьма Вінницька бієнале художнього текстилю юних авторів «Світ у клаптику».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувач сектору виставкової роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Журунова.

«У нас відкрилася вже восьма Вінницька бієнале художнього текстилю юних авторів «Світ у клаптику». Ми дуже вдячні своїм учасникам, що незважаючи на такий складний для усіх рік, в тому числі для навчальних закладів, наші постійні учасники зголосилися брати участь і надіслали нам свої роботи. Їхні роботи настільки яскраві, потужні і виразні, що їх можна назвати найоптимістичнішою експозицією нашого виставкового року», - повідомила Журунова.

За її словами, участь у виставці беруть представники дев’яти художніх шкіл та мистецьких майстерень з центру, заходу та півдня України. Вони представили близько 70 робіт у різних техніках художнього текстилю. Це, зокрема, ткацтво, гобелени, виготовлені на вертикальному станку, як традиційні так і модернові, холодний і вузликовий батик, а також цікаві аплікації.

«Художній текстиль у сучасному світовому мистецтві демонструє зразки дуже цікавого артового мислення, бо текстиль має просто неймовірні можливості. Це дитяча виставка і тут представлені здебільшого площинні роботи. Але це можуть бути пластика, величезні просторові речі . Львів’яни, наприклад, представили цікаві монументальні групові роботи, - це і дитяча творчість. І робота викладачів», - сказала музейниця.

VIII Вінницька бієнале художнього текстилю юних авторів "Світ у клаптику" / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

Вона зазначила, що на бієнале художнього текстилю представлені як декоративні роботи, так і роботи побутового напрямку. Заводська школа – з використанням джинсової тканини різних кольорів, зокрема, портретні та пейзажні роботи. Використані під час їх створення техніки та прийомі відображають сучасні тренди художнього текстилю, зокрема, з використанням джинсової тканини різних кольорів для створення портретів та пейзажів. Окрім того, на виставці представлені техніки, які слугують збереженню характерних для різних регіонів країни ткацтва, вибійки та елементів витинанки. Зокрема, Вінниччини, Хмельниччини, Херсонщини, Тернопільщини та Львівщини.