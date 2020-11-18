18 листопада: народний календар і астровісник

Нині Єпістимії та Галактіона; дещо про полювання, звідки вітер дме і шукаймо зерно раціонального у найхимернішому

Сьогодні мучеників Галактіона і Єпістимії. Цього дня мисливці збиралися гуртом на полювання. Українці (переважно хлібороби) до мисливців ставилися неоднозначно. Останні здавна належали до категорії тих, хто пізнав «таємні ремесла». Наші пращури вірили, що удачливому мисливцю дичину гонить сам нечистий. Приписи, завдяки яким можна стати удачливим мисливцем – глибоко язичницькі і навіть антихристиянські. Приміром, щоб замовити рушницю (щоби вона стріляла без промаху), треба було прочитати «Отче наш» навпаки. Більше того, мисливці, йдучи на полювання, ніколи не просили помочі від Бога: «тому що мисливець іде вбивати те все, що створив Бог» і «проливати кров невинних тварин». Прикметно, що вполювати дичину задля того, аби не вмерти з голоду, гріхом не вважалося. Людина, за потреби, мала право взяти в природи стільки, скільки їй було потрібно, але не більше того.

Прикмети на сьогоднішній день такі: «Пізньої осені вітри переважно зі сходу – весна буде холодна»; «Якщо зірки на небі яскраві – на гарну погоду, тьмяні – на дощ або сніг».

Іменини нині у Григорія, Тихона, Іони.

4-5 місячні дні, зоряним балом править Козеріг. Удача і успіх будуть супроводжувати тих, хто налаштований на перемогу – амбітних і сміливих. Сьогодні саме такий день, коли добре заключити договір, союз, контракт з впливовою людиною. Матеріальна угода буде взаємовигідною. Все конструктивне може дати чудовий результат приблизно в середині січня. Труднощі в спілкуванні та взаємодії, чиюсь затятість можна здолати раціональними аргументами. Шукайте корисне і раціональне навіть у найхимернішому.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 – -17,1, а найтеплішим у 2002 – +14,4.