«Бумбокс» заперечує, що поліція зупинила їхній концерт у Львові

Про це повідомила пресслужба «Бумбокс» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Бумбокс" дограють концерт, за п'ять хвилин до 22.00 в клубі залишається тільки технічний персонал і працівники клубу. Поліція приїжджає після концерту, все дуже коректно, організатори концерту підписують протокол, на наступному тижні чекаємо розвитку подій», - йдеться у повідомленні.

Музиканти зазначають, що кількість відвідувачів у концерт-холі була обмежена карантинними нормами. На вході усім вимірювали температуру та впускали лише у масках, хто не мав, тому видавали. Приміщення поділили на кілька зон і кожен, хто мав квиток, мав і закріплене за собою місце. "Волонтери та охорона готові прийти на допомогу. Концерт проходить відмінно, ближче до кінця люди починають вставати. Ніхто цього не заперечує", - додали учасники гурту.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів. На організатора складено адмінпротокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За інформацією ЗМІ, йдеться про концерт гурту "Бумбокс". Зазначається, що на заході одночасно перебували кілька сотень глядачів.