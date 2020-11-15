Ілон Маск вважає, що хворіє на COVID-19 у легкій формі

Керівник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск припустив, що захворів на COVID-19 і хвороба проходить у легкій формі.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітер.

«Я отримую абсолютно різні результати від різних лабораторій, але, найімовірніше, у мене легка форма захворювання на COVID-19. Мої симптоми - це легка застуда, що й не дивно, адже коронавірус і є різновидом застуди», - написав Маск.

Як повідомлялося, після появи симптомів застуди Ілон Маск здав 4 тести на коронавірус протягом дня. Два з них були негативні, а ще 2 показали позитивний результат.

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У світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 54 млн 329 тис. 104 осіб. При цьому понад 37,8 млн осіб одужали, померли - понад 1,3 млн пацієнтів.