Уряд Італії дозволив Санта Клаусу приносити подарунки, але з дотриманням санітарних умов

Уряд Італії дозволив Санта Клаусу приносити подарунки, але з дотриманням санітарних умов

Укрінформ
Уряд Італії дозволив різдвяному персонажу Санта Клаусу відвідувати дітей в умовах карантину за умови наявності дозволу на міжнародні подорожі та дотримання санітарних умов.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конті, відповідаючи на лист п’ятирічного хлопчика, який просив не піддавати Санта Клауса карантинним обмеженням в умовах пандемії коронавірусу, передає Укрінформ.

«Святий Миколай запевнив мене, що він вже має дозвіл на міжнародні подорожі. Він може подорожувати і роздавати подарунки дітям по всьому світові», - зазначив італійський прем’єр.

Конті додав, що різдвяний персонаж також пообіцяв використовувати захисну маску та дотримуватися належної дистанції під час спілкування.

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Італійський хлопчик на ім'я Томмасо у своєму листі до прем’єр-міністра також повідомив, що від Санта Клауса він хоче отримати в якості подарунка «мисливця на коронавірус».

У відповідь на пандемію коронавірусу у багатьох країнах Європи і світу введені жорсткі карантинні заборони, які передбачають обмеження пересування громадян.

Європейський Союз тимчасово закрив для вільного перетину свої зовнішні кордони.

Фото: Shutterstock

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