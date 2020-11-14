14 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Кузьми і Дем’яна; коли чекати справжніх морозів, чи буде навесні повінь і коли зітхнемо з полегшенням.

Церква сьогодні вшановує пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. Також це день зустрічі зими (так звані курячі іменини). Адже за старим стилем це початок листопада. Кузьма і Дем’ян вважалися захисниками людей і тварин від укусів змій та інших гадів. Крім того, їм приписували покровительство ремеслам, зокрема ковальству, яке навчило селян землеробству. Найпишніше такий день відзначали ковалі – найпочесніші фахівці селянського співжиття. Це підтверджується тим, що за відсутності священника згоду на шлюб міг дати не хто інший як коваль. А ще наші пращури казали: «Кузьма з Дем’яном ковалі: закують дороги й річки – до весни не розкувати». Чесний і мудрий коваль посів належне місце в усній народній творчості. Він символізує охоронця хліборобської праці, винахідника плуга, який оплодотворив землю. У давнину на Кузьму-Дем’яна справляли «осінніх дідів» – вшановували покійників. «Якщо розвезе дорогу – не жди морозів до початку грудня»; «Випаде сніг – на весняну повінь».

Іменинники сьогодні Сергій, Олександр, Дмитро, Єлизавета, Петро, Юлія, Іван.

29 місячний день, Місяць у Скорпіоні, де він завтра і оновиться. До того ж, сьогодні Марс виходить із ретроградного руху. Він задкував (звісно візуально) з 9 вересня. Наш біг був «бігом на місці», ми рухалися шпортаючись, наші зусилля були надмірними, але малоефективними, майже марними. Тож до кінця року наверстуватимемо втрачене: побіжимо (чи то покотимося?), аж у вухах свистітиме! Зітхнути з полегшенням – зауважте – не розслабитися, а зітхнути – ми зможемо лише після нового року, десь приблизно наприкінці лютого… Зараз має сенс лише все, що стосується завершення, фінішу, підбиття підсумків. Не шкодуйте за втраченим – відпустіть із легким серцем.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: -14,1; а найтеплішим у 2010 – +21,7.