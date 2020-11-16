16 листопада: народний календар і астровісник

Нині святої зі складним ім’ям; на кого варто особливо звернути увагу, де зараз ведмідь і про космічний пульс.

За якихось два тижні – зима, а цього дня Церква згадує святу праведну Снандулію, або Яздундокту Перську, яка жила в ІV столітті. Жінка мешкала в столиці – Ктесифоні (місто знаходилось на відстані приблизно 35 км на південний схід від сучасного Багдада). Коли почалися гоніння на християн, було арештовано понад 100 чоловік, переважно священиків, дияконів, ченців і черниць, але Снандулія – проста мирянка – залишилась на волі. Щодня вона приходила до в’язниці й годувала всіх арештованих братів і сестер по вірі. А напередодні дня їхньої страти вона кожному мученику подарувала власноруч пошите білосніжне вбрання. Снандулія не тільки втішала приречених, але після їхньої смерті здійснила християнське поховання їхніх тіл. У давнину цій святій молилися про дарування спокійної християнської кончини.

Прикмети на сьогодні такі: Від першого снігу до санного шляху – півтора місяці. Яка погода в листопаді, така і в квітні. А ще цього дня ведмідь у барліг залазить, аби переспати довгу зиму. Коли ж ведмедя побачити не вдасться, зверніть увагу на котів – якщо ті настирливо лізуть на піч грітися – ночі будуть з приморозками.

Іменинники Василь, Петро, Олександр, Іван, Анна, Яна.

2 місячний день. Місяць у Стрільці. До активної діяльності та плідної праці нас мотивуватимуть особисті та сімейні інтереси. Також значно посилиться інстинкт самозбереження і йому варто довіряти. До сьогоднішніх переживань, навіть якщо здасться, що вони виникли на «порожньому місці», варто поставитися дуже серйозно. Не забуваймо, що «космічний пульс» нині дуже жорсткий. Найближчим часом змінюватимуться не тільки пріоритети, цілі, а також засоби – інструменти їхнього досягнення. Період Скорпіона більш ніж будь-які інші відповідає зміні смислів і обставин.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 році: -13,4; а найтеплішим у 2002 – +18,0.