На виставці картин Шрі Чінмоя прозвучала його музика в аранжуванні українських музикантів

Музикальні твори всесвітньо відомого індійського філософа і художника Шрі Чінмоя вперше прозвучали в аранжуванні українських музикантів на виставці його живописних і графічних робіт, що відкрилася у галереї "Бузок" в центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Два зали галереї знадобилося, щоб розмістити сотню робіт Шрі Чінмоя, написаних у техніці акварелі, гуаші, фломастера, туші на виготовленому ним власноручно тайському папері з включенням пелюстків квітів. Здавалося б, цього достатньо для повноти вражень від зображених на картинах птахів, а також - асоціативно - станів душі: радості, гармонії, умиротворення. Але, як виявилося, враження може бути ще більш насиченим від присутності на виставці музики. Три музиканта з ансамблю під назвою "Внутрішні подорожі" виконали музику Шрі Чінмоя у власному аранжуванні і заспівали написані ним пісні бенгальською та англійською мовами, щоб відтворити, за їхніми словами, силу духу Шрі Чінмоя, який пішов з життя у 2007 році зі словами: " Моя фізична смерть - це не кінець мого життя. Я - вічна подорож ".

У Харкові відкрилася виставка Шрі Чинмоя / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За словами гітариста Сергія Перепелиці, він і флейтист Андрій Могилка - харків'яни, а скрипаль Костянтин Заїка - з Дніпра.

"Ми давні шанувальники музики Шрі Чінмоя. Ноти його творів знайшли в інтернеті, самі зробили аранжування і сьогодні представили публіці свій концерт. Думаю, відтепер ми будемо грати твори Шрі Чінмоя під час виставок його робіт також в інших містах України", - зазначив музикант .

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Як розповіла організатор виставки Тетяна Романова, всі експонати об'єднані загальною назвою "Fountain-Art - Фонтан-мистецтво".

"Назва відображає самобутність творчості Шрі Чінмоя, чиї роботи експонувалися у музеях Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Оттави, Цюріха, Києва. Нинішній показ в харківській галереї "Бузок" покликаний, як задумано, наповнити душі глядачів енергією краси, вдихнути нові сили, які допоможуть пережити будь-які труднощі ", - додала Романова.

За її словами, виставка робіт Шрі Чінмоя у Харкові триватиме до 20 листопада при повному дотриманні правил карантину.