Культура на карантині: як працюватимуть музеї й театри на вихідні

Міністерство культури та інформаційної політики інформує, що зміниться в роботі закладів культури у зв’язку із введенням карантину вихідного дня.

Про це повідомляється на сайті МКІП, передає Укрінформ.

«Відповідно до нових обмежень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка забороняється діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів. Ця заборона не поширюється на роботу, пов’язану з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки (за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та використання персоналом (окрім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва творів, респіраторів або захисних масок)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в усі інші дні дозволяється:

діяльність кінотеатрів і театрів із наповненістю до 50% місць у кожній залі;

діяльність музеїв, які можуть забезпечити перебування в приміщеннях не більше 1 людини на 20 кв. м;

проведення культурних та релігійних заходів, у яких бере участь до 20 осіб.

Принагідно у МКІП нагадали, що міністерство готує пропозицію до уряду про режим фінансової компенсації для сфери культури, креативних індустрій та туризму, і запросили надсилати пропозиції щодо термінових рішень уряду з приводу режиму компенсацій на електронну адресу: ideas@mkip.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень «помаранчевого рівня». Також рішенням уряду, починаючи з 14-15 листопада, на три тижні, до 30 листопада, вводиться карантин вихідного дня.