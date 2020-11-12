В Укрінформі нагородили переможців першої фідбек-вікторини «Ідіть на запах»

Український парфюмер Богдан Зубченко вручив авторські парфуми переможцям

«Ідіть на запах» - це наша перша фідбек-вікторина, такий собі експеримент, який народився після інтерв’ю із харизматичним парфюмером Богданом Зубченком. Читачам Укрінформу ми запропонували відповісти на три запитання: 1. Скільки ароматів складають мінімальний парфумерний гардероб? 2. Назвіть три основних правила парфумерного етикету. 3. Як називається найпопулярніший у Європі український нішевий аромат?

«Щоб правильно відповісти на запитання, насправді треба дуже любити мистецтво парфюмерії. Мені дуже приємно, що ви настільки сучасні, уважні і стильні люди, що змогли це зробити» - сказав парфюмер переможцям, якими стали кияни Анна Ященко та Олександр Ворон.

Для переможниці Богдан Зубченко підібрав жіночний витончений аромат «Аркадія», над яким працював близько чотирьох років. «Це присвята Одесі, тому він називається «Аркадія». Звичайно, Аркадія походить з грецької міфології, це область в Греції, де все є, це рай на землі. Отож я щиро бажаю вам, щоб у вас було відчуття від цього аромату раю, насолоди і задоволення. Цей аромат зігріє вас взимку і дасть велику наснагу бути розкішною під час літніх вечірок», - побажав парфюмер.

А от переможцю дістався аромат-унісекс під назвою «Плеяди». «Це також була дуже довга розробка, два з половиною роки роботи. Аналог цього слова в українській мові – це стожари, це сузір’я на небі, яке ми бачимо з весни по осінь. Цей аромат насправді задумувався для двох, це аромат для поцілунків влітку, запах фруктів, квітів, південного моря і це також гарний аромат для мандрівок», - розповів Богдан Зубченко.