13 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Спиридона і Никодима; хто й куди нині ховатиметься, про день народження презерватива і Місяць у Скорпіоні.

Нині преподобних Спиридона і Никодима, проскурників Печерських, у Ближніх печерах – святих ХІІ століття. Понад 30 років вони пекли просфори у лаврській пекарні. Ось за таку, начебто прозаїчну справу, вони й були згодом канонізовані. Старі люди казали, що цього дня остання мураха в землю ховалася.

А ще, 13 листопада 1563 року було опубліковано звіт про клінічні випробування презерватива, який анатом Габріеле Фаллопіо винайшов для профілактики зараження сифілісом. На сьогодні цей звіт – найдавніший у світі документ про клінічні випробування з точною статистикою і точною датою. Випробування презервативів почалися в березні 1555. В експерименті брали участь 1 100 чоловіків. Список учасників зберігався в архіві герцога Падуанського. У звіті Габріеле Фаллопіо зауважив: «Я провів експеримент за участю 1 100 чоловіків, і – Господь безсмертний мені свідок – жоден не зіпсований заразою». Сифілісу (тодішня назва – «галльська хвороба») в добу середньовіччя боялися більше, ніж самої чуми, адже його поширення не міг припинити карантин. Професор Фаллопіо був чоловіком прогресивних поглядів, тому писав: «Куртизанки також мають душу, і не годиться їх заражати». Заражалися не тільки куртизанки, але й зразкові дружини – матері родин… Винайдений Фаллопіо презерватив був льняним, він протягом доби вимочувався у відварі тирси гваякової деревини (саме смолою гваякового дерева, що росло на Ямайці, лікували сифіліс в Америці, звідки його власне й завезли в Європу), соку алое, кореню тирлича та іншого, згідно з рецептом, зілля. Потім виріб ще добу сушився в тіні. Після використання його обов’язково потрібно було обробити галунами та іншими їдкими речовинами. Прикметно, що Фаллопіо цікавився багатьма напрямками медицини, зробив чимало відкриттів, зокрема відкрив маточні труби, які нині називаються «фаллопієвими». Щодо презервативу, то злостивці казали, що льняний ковпачок «захищає від задоволення наче лицарський обладунок, а від хвороби – як павутинка». Втім, це було величезне досягнення, яке допомогло європейцям здолати епідемію сифілісу. Латексні презервативи з’являться в 1920.

День Ангела нині у Івана, Леоніда, Всеволода, Олександра, Сергія, Олексія.

28 місячний день. Надвечір Місяць перейде від Терезів до Скорпіона. Найближчі дні – дуже складні. Ці складнощі можуть проявитися будь-де: в соціальній, фінансовій, приватній, політичній сферах. Втім, не звертайте на це жодної уваги, так само, як і на те, що сьогодні п’ятниця, та ще й 13-те. Хоча відомо, що були і є люди, які бояться числа 13. Одним із таких боягузів був відомий австрійський композитор, творець дванадцятитонової музики (додекафонії), Арнольд Шенберґ. Він народився 13 вересня і панічно боявся померти в п’ятницю, 13-го. Але саме в п’ятницю, 13-го і помер… Митець всіляко уникав числа 13. Побачивши, що назва його опери про Моїсея і Аарона складалася б із 13 літер, він просто викреслив другу «а» в імені Аарон. Відтоді вона так і називається: «Moses und Aron».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1993 році: -13,4; а найтеплішим у 1969 – +15,4.