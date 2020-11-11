11 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобномучениці Анастасії Римлянині; між рокфором і бринзою, спілкуванням і тишею.

Нині в нас преподобномучениці Анастасії Римлянині (молодшої), яку в народі вважали покровителькою овець і вівчарів. Анастасія була молодою вродливою дівчиною й загинула страшною мученицькою смертю за сповідування християнства.

На Анастасії годилося ласувати овечим сиром. Цей продукт надзвичайно корисний і поживний. Він відомий ще з давніх часів. Паляниця і кавалок овечого сиру були в торбі стародавнього грека, іспанця, італійця й українця. Саме овечим сиром пригощала хитромудрого ідальго Дон Кіхота з Ламанчі сеньйора Дульсінея. Овечий сир «Манчего» і на сьогодні є одним із найвідоміших сирів Іспанії. В Італії ж найвідоміший овечий сир – пекоріно. Його брали з собою у військові походи римські легіонери. Не сплутайте пекоріно з пармезаном – останній виготовляється з коров’ячого молока. Серед інших відомих сирів, які виготовляються з овечого молока – грецький сир фета (фетакі; з додаванням козячого молока), а також один із найвідоміших блакитних сирів – французький рокфор. Про останній писав ще Пліній Старший, відзначаючи його вишукані смакові якості. А загалом у світі відомо близько 4 000 видів різних сирів.

День ангела нині у Анастасії, Марії, Аврама, Анни.

26 місячний день. Сьогодні саме той день, коли пречудово розв’язуються серйозні питання в держструктурах, доволі ефективно і з користю відбувається спілкування з офіційними особами. На всіх, хто спокійно, зважено підходить до справ – чекає успіх. Втім, енергетика дня важка. Найліпшими ліками могла б бути тиша. Вона – цілющий бальзам і чудо-пігулка; треба наповнитись нею, просякнути – тоді є шанс не тільки почути інших, але і щось нове у собі. Економте енергію, уникайте пустих балачок, пліток і непотрібних контактів. Піддавайте сумніву побачене і почуте, натомість з головою пориньте в трудовий процес.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1897 та 1993 роках: -13,9; а найтеплішим у 2010 – +18,5.